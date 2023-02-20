В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, Motorola и Vivo.

Редакция портала Gizchina проанализировала рынок смартфонов в премиум-классе стоимостью менее $500 или 18 500 в грн и составила топ из пяти лучших моделей с подходящими характеристиками и хорошим соотношением цена-качество.

В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, Motorola и Vivo. Некоторые из них вышли еще в 2021 году по цене куда дороже $500, но успели подешеветь с того момента.

На первом месте оказался Realme GT Neo 5 с самой мощной на сегодняшний день зарядкой 240 Вт – аппарат набирает 100% за девять минут. Вдобавок у новинки OLED-дисплей 6.74’’ (FHD+, 144 Гц, яркость 1400 нит), процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и тройная камера 50+8+2 Мп.

За ним следует Redmi K60 с топовой начинкой и продвинутыми экранами – во многом, это лучшее устройство за всю историю бренда. У него 6.67-дюймовая OLED-матрица с 2K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью 1400 нит. "Внутри" стоит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея 5550 мАч с зарядкой 67 Вт.

Третье место закрепилось за обычным Xiaomi 12. Он тоже работает на Snapdragon 8 Gen 1, оснащен динамиками Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos, а главной его фишкой стал экран с частотой 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision.

На четвертом месте расположился Motorola Edge X30, который получил экран с частотой 144 Гц и селфи-камеру с рекордным разрешением 60 Мп. Топ-5 смартфонов-флагманов замыкает iQOO Neo 7 SE – первая в мире модель на 4-нанометровой SoC Dimensity 8200.

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Аналитики говорят, что мир на пороге обвала цен на смартфоны

Слабый спрос и переизбыток мобильных устройств на складах может вынудить производителей начать "ценовую войну", что приведет к резкому снижению стоимости смартфонов в 2023 году, уверяют аналитики.

Отмечается, что перенасыщение складов затронуло не отдельных производителей – абсолютно все Android-бренды столкнулись с этой проблемой. От переполненных складов страдает и Apple, которая практически полностью свернула производство iPhone 14 и 14 Plus из-за слабого спроса.

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