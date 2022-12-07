Они актуальны как для владельцев больших частных домов, так и жителям квартир с толстыми стенами.

Беспроводная сеть Wi-Fi используется повсеместно. Это удобный способ обеспечить быстрым доступом к Интернету как частные дома, так и квартиры или офисы. К тому же, такой метод очень доступен, ведь роутеры, как правило, стоят недорого. Даже самые современные.

С другой стороны, качество поставляемой ими связи временами оставляет желать лучшего. О том, как улучшить эффективность работы домашнего Wi-Fi, и пойдет речь.

Переставьте роутер

Звучит очевидно, но чем выше – тем лучше.

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Попробуйте переставить свой Wi-Fi роутер как можно выше – на верхнем этаже (для владельцев больших частных домов) сверху на мебели или ближе к середине дома. По схожему принципу не рекомендуется ставить его на пол, если вы хотите иметь приличный сигнал.

Подсоедините к роутеру антенну

Если нет возможности переставить роутер в место получше, всегда можно докупить дополнительные антенны-усилители.

Многие маршрутизаторы, особенно те, что постарше, оснащены небольшими антеннами с усилением примерно 4–5 дБи. Поменяв их на антенну 9 дБи, вроде такой, можно увеличить зону покрытия в доме и сделать скорость Wi-Fi больше.

Обновите программное обеспечение

Если вы годами не заглядывали в настройки роутера, есть вероятность, что за это время производитель выпустил для него обновление прошивки. Новая версия может быть лучше оптимизирована, и после ее установки скорость интернета немного повысится.

Чтобы узнать наверняка, откройте ваш браузер и в адресной строке введите 192.168.0.1. В открывшемся окне нажмите "Обновить прошивку" в нижнем левом углу окна браузера. Далее ваш роутер автоматически проверит новую версию прошивки.

Превратите старый роутер в точку доступа

Старые роутеры, если такие есть, как правило, валяются дома без дела. Стоят они копейки и не факт, что уйдут даже на барахолке. В таком случае можно создать из такого старого роутера дополнительную точку доступа.

Ее можно поставить в отдаленной части дома, например, на кухне. Таким образом, две точки доступа обеспечат равномерный и качественный сигнал по всему дому.

Отключите неиспользуемые устройства

Если подключить за раз к роутеру кучу устройств, недорогие роутеры могут не выдержать и начать работать с перебоями. Сигнала банально не хватит на все аппараты.

Поэтому рекомендуем отключать от беспроводной сети те устройства, которым вы в настоящий момент не пользуетесь. Причем речь не только о ноутбуках и смартфонах – "умные" чайники, лампочки и т.д сюда тоже относятся.

Купите новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Если способы выше не помогли или не актуальны, правильным решением будет покупка нового современного роутера. Многие до сих пор используют старые роутеры, работающие на частоте 2,4 ГГц.

Технологии за это время существенно улучшились, поэтому дилемму "что делать если вай фай плохо работает" можно решить, заменив свой старый роутер на более современный с поддержкой стандарта 802.11aх на 5 ГГц, также известном как "Wi-Fi 6". Прибавка к скорости гарантирована.

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