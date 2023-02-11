С помощью специальных устройств есть возможность в несколько раз улучшить сигнал мобильной связи даже во время длительных отключений света.

Длительные отключения света, вызванных ударами по инфраструктуре со стороны российских войск, приводят к проблемам с мобильной связью. Интернет и связь, которые нужны многим украинцам для работы, замедляются или вовсе пропадают, даже если свет уже включили.

В таких случаях нужно знать, как усилить сигнал мобильной связи и что делать, если нужно срочно связаться с кем-нибудь.

Как усилить прием сигнала на телефоне

Cамый простой и надежный способ – купить специальный усилитель сигнала, который называется репитер (повторитель) мобильного сигнала. Такое устройство оснащено антенной, внутренней антенной, источником питания и кабелем.

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Какой репитер лучше всего выбрать

Сегодня рынок переполнен различными вариациями для усиления сотовой связи. При выборе такого оборудования самое главное для себя решить, что именно он должен усиливать. Сюда входят услуги связи, интернета и волновой канал, на которых они предоставляются.

К примеру, если вы хотите получить качественную голосовую связь и мобильный 3G-интернет, тогда вам нужен двухдиапазонный усилитель GSM/UMTS сигнала (частотный диапазон 900 и 2100 МГц). Если необходимо усилить 4G сигнал – тогда однодиапазонный репитер LTE: 1800 и 2100 МГц.

Для правильного подбора репитера рекомендуется установить на смартфон специальное приложение "Сотовые вышки, локатор".

Как подключить усилитель

Перво-наперво нужно выбрать место для внешней антенны (репитера). Это должна быть открытая местность, чтобы антенна могла соединиться с вышкой, так как репитер не генерирует сигнал самостоятельно, а усиливает его. Это может быть как крыша дома, так и подоконник.

Далее нужно установить внутреннюю антенну. В идеале расстояние между двумя комплектующими должно быть как можно большим – таким образом сигнал будет значительно лучше. Последним этапом будет подключение кабеля BTS и Mobile.

После успешного выполнения всех шагов, можно наконец подключить репитер к сети питания. После чего устройство само настроится и начнет работать.

В случае, если вы все подсоединили, но сигнала нет:

Нужно определить проблему, почему устройство не работает, так как это фактически единственный способ улучшить сигнал.

Во-первых, нужно проверить, направлена ли внешняя антенна прямиком на мобильную башню оператора. Если нет, поверните антенну в ее сторону.

Во-вторых, сигнал в месте, где вы установили наружную антенну должен быть не слабее 70 dBm.

В-третьих, проверьте расстояние между антеннами. В случае, если длина кабеля позволяет, увеличьте дистанцию между ними.

Важно: поскольку репитеру для работы нужна сеть, в случае отсутствия электропитания понадобится отдельное подключение для него, например, к источнику бесперебойного питания (бесперебойнику).

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