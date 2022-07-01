В исполнении простого способа выступает приложение 4K Stogram.

Вопрос "как скачать фото и видео из Instagram", обрел новый окрас с начала полномасштабной войны. Если раньше на повестке дня были милые животные или природа, то сейчас в соцсети нивелирует контент военных преступлений РФ.

В этом заметке рассмотрим несколько непопулярных, но работающих способов: один предполагает использование только инструментов браузера, другой – выгрузку почти любого контента из инсты через специальную программу.

Способ сложный: через исходный код

Рассмотрим процесс на примере Microsoft Edge. Впрочем, он сгодится и для любого браузера на базе Chromium (Chrome, Brave Browser и т.п.). В Firefox и Opera пункты меню могут немного отличаться, но принцип аналогичен.

Итак, инструкция по загрузке фото из Instagram:

Нажать на необходимое изображение правой кнопкой мыши, после чего появится пункт меню "Просмотреть код". Кликаем на него.

Вас встретит устрашающее на первый взгляд мини-окно, разделенное на 2 части. В основной верхней части вы заметите подсвеченную светло-синим строку кода.

Выделите строчку над той, что выделена изначально, а затем кликните на символ небольшого треугольника (▶️) в ее начале. Если вы все сделали правильно, откроется вложенный фрагмент кода.

Нажмите правой кнопкой мыши по последней ссылке (они выделены подчеркиванием) и кликните по подпункту в самом вверху "Open in new tab".

Необходимый вам снимок откроется в новой вкладке браузера. Оттуда он сохраняется как обычное изображение, но уже в исходном качестве.

К слову, если требуется выгрузить не фото, а видео, инструкция аналогична. Но в пункте №3 необходимо выделить и раскрыть строчку сверху через одну от уже активной, после чего пару раз раскрыть вложенные фрагменты, пока не откроется тег <video> со ссылкой на скачку.

Способ простой: приложение 4K Stogram

Всю эту волокиту устраняет программа 4K Stogram. Она скачает для вас сразу все фото, видео и другой контента профиля.

Инструкция проста:

Введите @никнейм пользователя в поисковой строке в верхней части приложения и кликните "Подписаться".

Все. Содержимое страницы или выбранного контента начнет скачиваться в указанную папку на вашем компьютере

В бесплатной версии есть ограничения: например, подписок может быть не более двух, а число загружаемых постов в сутки – 200 единиц. Но обычному пользователю этого должно хватить с полна.

Ранее УНИАН рассказывал об удобном способе переноса данных c iPhone на Android-смартфон. Все, что для этого нужно – подключить устройства друг к другу по Wi-Fi.

Вас также могут заинтересовать новости: