Вслед за Apple от зарядки в комплекте с телефоном отказываются Samsung, Xiaomi и другие бренды. Поэтому перед каждым пользователем встает дилемма: взять неродную зарядку подешевле или оригинал за крупную сумму денег.

В 2023 году многие производители перестали комплектовать зарядкой даже самые бюджетные смартфоны. Это означает, что пользователю, купившему новый телефон, приходится докупать аналог от другого производителя или оригинал за крупную сумму денег.

Ввиду этого, многих беспокоит вопрос, что будет если заряжать телефон другой зарядкой, не предназначенной именно для их модели. На этот вопрос сегодня мы и попытаемся дать ответ. Также разберемся, что произойдет, если попытаться подключить смартфон к розетке при помощи неоригинального или слишком мощного адаптера или кабеля.

Оригинальное зарядное устройство

Использование оригинального зарядного устройства (ЗУ) для мобильного гаджета имеет целый ряд преимуществ. Как минимум, вы будете на 100% уверены в том, что ваш телефон зарядится должным образом, поскольку производитель заранее позаботился об этом. А в случае возникновения непредвиденных ситуаций всегда можно обратиться в официальный СЦ.

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В общем и целом, оригинальная зарядка намного надежнее и практически не убивает ваш аккумулятор.

Что будет, если заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Несмотря на то, что производители смартфонов убеждают пользователей использовать только оригинальные аксессуары, нет ничего страшного в том, чтобы заряжать телефон с помощью зарядки от другого производителя. Все дело в том, что для подключения к современным телефонам за редким исключением используется универсальный стандарт USB Type-C, так что с разъемом вряд ли что-то случится.

Единственное, чего стоит остерегаться при использовании неродной зарядки телефона – низкое качество исполнения, особенно когда речь идет о дешевом сегменте зарядок. Они зачастую банально не работают на указанных на блоке питания значениях вольт и ампер. Кроме того, подобные зарядки за "смешные" деньги могут заряжать телефон в разы дольше.

Во всяком случае, стоит понимать, что от использования неоригинальной зарядки ничего страшного, а тем более взрывоопасного, с вашим смартфоном не случится. Однако если вы хотите долго пользоваться вашим телефоном, то все же для зарядки лучше использовать только качественное зарядное устройство от надежного производителя, независимо от того, является ли оно оригинальным для вашего телефона или нет.

Можно ли заряжать смартфон более мощной зарядкой

Современные телефоны спроектированы таким образом, что они могут получать только необходимое или меньшее количество энергии в процессе зарядки.

К примеру, если ваш телефон принимает только 25 Вт во время зарядки, а вы подключаете быструю зарядку на 60 Вт, это не повлияет на заряд устройства. Телефон примет только 25 Вт, и скорость зарядки останется такой же. Однако, если ваш телефон поддерживает быструю зарядку и имеет достаточно емкую батарею, подключение его, например, к 10 Вт-зарядному устройству, потребует значительно дольше времени для зарядки, чем заявлено производителем. Поэтому перед покупкой необходимо обязательно изучить совместимость зарядного устройства со своим телефоном, чтобы не выкидывать деньги на ветер.

Давайте подведем итог всему вышесказанному:

пользоваться неоригинальным зарядным устройством, можно, но при условии наличии качественного аналога от проверенного производителя;

важно, чтобы неоригинальное зарядное устройство было с силой тока, не меньшей чем у оригинального;

помните, что нанести вред вашему телефону может только дешевые и некачественные зарядки.

Большинство пользователей по-прежнему предпочитает использовать проводную зарядку и не задумываются о беспроводной, несмотря на то, что многие смартфоны поддерживают оба варианта. В чем разница между ними – читайте в материале УНИАН.

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