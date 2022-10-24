Пошаговая инструкция, которая поможет оптимизировать процесс настройки техники вашего малыша.

Настроить смартфон для ребенка очень важно, особенно в наши дни, поскольку от этого напрямую зависит его безопасность, а не только эффективность использования телефона.

В данной заметке мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут оптимизировать процесс настройки техники вашего малыша.

С самого начала вам нужно создать пользовательский аккаунт

Это важно, чтобы устанавливать приложения, видеть изменения в системе (например, если ребенок потеряет смартфон), контролировать покупки.

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Сделайте это как только телефон запустился, если он новый. Также вы можете сбросить его к заводским настройкам, а потом зарегистрировать новый аккаунт.

Обязательно установите блокировку экрана. Это особенно важно, если малыш потеряет свой гаджет

Личная информация детей является особенно важной. Нередко именно дети становятся жертвами манипуляций в социальных сетях, что происходит из-за "слива" личных данных. Во-первых, установите пароли на папки. Во-вторых, придумайте надежный пароль, который будете знать только вы и ваш ребенок.

Только двухфакторная авторизация!

Это поможет вам узнать, пытался ли кто-то чужой воспользоваться аккаунтами ребенка. Также это отличный способ проконтролировать возможные траты из привязанных карточек (например, если дети пытаются потратить деньги на игры). Обязательно настраивайте двухфакторную авторизацию таким образом, чтобы все коды подтверждения приходили только к вам.

Обязательно настройте семейный доступ

Таким образом вы сможете подобрать для ребенка контент, который не будет травмировать его психику, будет подходить по возрасту и интересам. Также у вас получится заблокировать потенциально опасные видео и сайты, защитить детей от мошенников.

Установите контроль за параметрами экранного времени и подключите геолокацию

Первый пункт можно упустить, если речь идет о подростке – это может вызвать недоверие к вам и испортить отношение. А вот второй пункт очень важен абсолютно для всех. Первоклашка задерживается после уроков, но учитель забыл предупредить? Вы сможете увидеть, что он находится в школе. Подросток загулялся? Вы сможете увидеть, что он у друга, поэтому не нужно волноваться.

Также вы можете по-разному персонализировать гаджет под свои потребности и индивидуальные особенности ребёнка. Однако эти пять пунктов являются обязательными, так как гарантируют полную безопасность в сети и за ее границами.

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

Если хочется флагман, а бюджет до $500, тогда вас может заинтересовать топ из пяти лучших моделей с подходящими характеристиками. В список попали модели от Roco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola.

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