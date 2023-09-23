Это уже второй штраф, наложенный на компанию за ее действия против главного конкурента.

В 2009 году Европейская комиссия оштрафовала компанию Intel на 1,06 миллиарда евро из-за злоупотребления положением на рынке процессоров x86. Хотя эта мера все еще оспаривается, известный производитель компьютерных чипов столкнулся с еще одним штрафом по той же причине, сообщается на сайте ЕК.

Первый штраф ЕК выписала из-за того, что, по ее версии, Intel нарушала законодательство, предлагая производителям компьютеров "условные скидки" за то, что они будут покупать все или почти все процессоры x86 у нее.

Кроме того, ЕК утверждает, что компания платила трем производителям компьютеров (HP, Acer и Lenovo) за то, чтобы они прекращали или отсрочивали выпуск продуктов, содержащих процессоры x86 от конкурентов Intel.

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В прошлом году суд подтвердил, что Intel злоупотребляла своим положением на рынке, но отменил решение ЕК по "условным скидкам". Также суд полностью отменил штраф, наложенный на Intel, придя к выводу, что не может установить сумму штрафа, касающуюся только разоблаченных нарушений.

Тогда ЕК приняла решение оштрафовать компания за нарушение, подтвержденное судом, и определила сумму штрафа – 376,36 миллионов евро.

"Сегодняшним решением мы повторно налагаем на Intel штраф в размере 376,36 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных микросхем. Intel заплатила своим клиентам за ограничение, отсрочку или отмену продажи продуктов, содержащих компьютерные чипы ее главного конкурента. Это незаконно в соответствии с нашими правилами конкуренции. Наше решение свидетельствует о стремлении комиссии гарантировать, что очень серьезные нарушения антимонопольного законодательства не останутся без санкций", – объявил комиссар Дидье Рейндерс, ответственный за политику конкуренции.

Intel - последние новости компании

В июне Intel впервые за много лет сменила название своих процессоров. Начиная с 14-го поколения, их будут называть просто Core 3/5/7/9, а для флагманских моделей чипмейкер добавит приставку Ultra.

В начале года Intel начал продавать свой самый быстрый на сегодняшний день флагманский процессор Core i9-13900ks. Это также первый в мире процессор для ПК, который автоматически разгоняется до 6 ГГц.

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