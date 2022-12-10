Пока только в Китае, но вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Рынок бюджетных смартфонов перенасыщен предложениями различных производителей. Но бывают модели, которые даже в таких условиях умудряются выделиться на фоне конкурентов. Одним из них можно назвать новинку от Huawei – Huawei Enjoy 50z.

Несмотря на статус "бюджетника", новинка получила 50-мегапиксельную камеру и работает под управлением фирменной HarmonyOS.

За производительность здесь отвечает неназванный 8-ядерный чип – вероятно, от компании Qualcomm. Мобильная платформа работает в паре с 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт.

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Есть у смартфона и минусы. Например, устройство предлагает экран IPS с диагональю 6,52 дюйма, разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления лишь 60 Гц. Зато помимо основного 50-Мп датчика, также есть два сенсора по 2 Мп каждый и фронтальная камера на 5 Мп.

Стоимость базовой версии Huawei Enjoy 50z в Китае составляет 1199 юаней (~6300 грн), а версия с 6 ГБ ОЗУ обойдется покупателям в 1399 юаней (~7300 грн). На площадке AliExpress он еще не появился, но это вопрос времени.

К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

Если же вы только в поисках, но не следите активно за рынком смартфонов, мы делились топом лучших устройств 2022 года по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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