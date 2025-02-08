Такой тактикой пользуется Zotac

Производитель видеокарт Zotac придумал новый способ продажи видеокарт RTX 50-й серии, чтобы обойти спекулянтов и дать реальным пользователям шанс приобрести устройства по рекомендованной цене.

Компания анонсировала систему приоритетного доступа для участников своего Discord-сервера, предоставляя активным пользователям возможность первыми купить GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080.

Из-за дефицита и высокой популярности новых видеокарт многие называют запуск Blackwell "бумажным релизом". В магазинах устройства появляются в ограниченных количествах, а перекупщики и мошенники быстро скупают их, чтобы перепродать с огромной наценкой.

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В Японии, например, один компьютерный магазин устроил лотерею на покупку RTX 5090, что закончилось хаосом и травмами среди покупателей. Zotac решила избежать подобных ситуаций и сделала ставку на прямые продажи через свою комьюнити-платформу.

Согласно условиям программы, пользователи должны быть участниками Zotac Gaming Discord, регулярно участвовать в обсуждениях и челленджах, а также соблюдать жёсткие правила против спекуляций. Компания записывает серийные номера проданных карт, чтобы отслеживать и предотвращать перепродажи. Тех, кто нарушит правило, пожизненно забанят в будущих розыгрышах Zotac.

Стоит отметить, что это не бесплатная раздача карт: победители получат возможность купить RTX 5080 или RTX 5090 по официальной цене, а не переплачивать на вторичном рынке. Отбор пользователей проводится случайным образом с помощью генератора чисел, однако участие в программе доступно только для жителей США.

На данный момент Zotac предложила ограниченное количество карт: пять RTX 5080 AMP Extreme Infinity и пять RTX 5080 Solid OC. RTX 5090 пока отсутствует на складе, так что желающим придётся подождать несколько недель или месяцев, пока компания пополнит запасы.

Однако на сервере Discord сразу появились новички, которые начали активно спамить, надеясь получить возможность купить карту. В ответ модераторы создали отдельный закрытый канал для ветеранов сообщества, где шансы на победу будут выше.

Ранее мы рассказывали, что цены на RTX 5090 у перекупщиков превысили 9 тысяч долларов, а дефицит может затянуться на месяцы.

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