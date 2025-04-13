В европейских магазинах начали появляться 'самые дешёвые' видеокарты RTX 5060 Ti

Цены стартуют от 580 евро.

На немецких сайтах появились предварительные цены на RTX 5060 Ti, и они оказались неожиданно высокими, дороже даже рекомендованных цен RTX 5070.

Как сообщает портал Wccftech, младшая RTX 5060 Ti на 8 ГБ у некоторых продавцов указана по цене от 587 евро (около 27 тысяч гривен), а топовая версия на 16 ГБ - от 693 евро (примерно 32 тысячи гривен).

Для сравнения: официальные цены RTX 4060 Ti в прошлом году составляли 399 долларов за 8 ГБ и 500 долларов за 16 ГБ, и по предварительной информации, NVIDIA планирует сохранить этот уровень цен и для RTX 5060 Ti.

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Тем не менее, крупные магазины уже показывают модели от ASUS и ZOTAC по значительно завышенным ценам. Например, ZOTAC Twin Edge OC 8 ГБ за 649 евро, а ASUS TUF OC 16 ГБ за 735 евро.

Если такие цены останутся после релиза, RTX 5060 Ti окажется в крайне неловком положении между RTX 4060 и RTX 5070, теряя смысл как "народная" видеокарта среднего сегмента.

Даже учитывая временный характер этих прайсов, 600 евро за 8-гигабайтную карту в 2025 году - шаг назад, особенно на фоне продолжающихся обсуждений нехватки видеопамяти в актуальных проектах.

Анонс RTX 5060 Ti ожидается уже 17 апреля, а в продаже новинки должны появиться на следующий день.

Ранее мы рассказывали, что в британском магазине нашли RTX 5070 по цене ниже рекомендуемой. Можно сэкономить почти 20 фунтов.

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