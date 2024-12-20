AMD не смогла предложить компании оптимальное решение для реализации технологии суперсемплинга и Playstation решила начать свой проект.

Известно, что AMD - главный поставщик комплектующих для консолей Playstation, но когда Sony задалась целью реализовать в новенькой PS5 Pro технологию суперсемплинга PSSR, у "красных" просто не оказалось необходимых технологий, чтобы помочь партнёру с задумкой.

Сейчас сложно представить игру без апскейлера с использованием искусственного интеллекта, и Sony решила взять всё в свои руки, не отказываться же от "бесплатного" прироста к производительности игр.

Главный архитектор Playstation Марк Церни рассказал на недавнем техническом семинаре, что Sony начала разработку улучшенного GPU на базе архитектуры RDNA2.x ещё в 2020 году, когда PS5 Pro была на раннем этапе создания. Sony хотела сделать чип максимально оптимизированным для Playstation 5 Pro, поэтому она решила не обращаться к сторонним разработчикам.

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По задумке Sony, производительность PSSR должна была достигнуть 300 терафлопс, то есть он должен был выполнять 300 триллионов операций в секунду. Примерно такая же продуктивность у RTX 4060 TI от Nvidia.

Чтобы достичь поставленной цели, инженерам Sony пришлось продумать не только голые цифры синтетических тестов, но и то, как эти мощности будут задействованы в реальных условиях. Ведь апскейлер нужен не ради теоретических рекордов, а для того, чтобы каждая игра работала с большими значениями FPS и при этом не теряла в чёткости и качестве картинки. Этому компании помешала "прожорливость" машинного обучения к памяти, шина Playstation 5 позволяла PSSR работать лишь на 3% своей мощности.

Чтобы добиться нужной производительности на шине памяти, Sony пришлось применить так называемый тайлинг, разбивку данных на небольшие фрагменты. Эти фрагменты обрабатываются поочерёдно и хранятся не в основной видеопамяти, а прямо в регистрах шейдерных модулей. Таким образом, матричные вычисления для апскейлинга выполняются практически на месте, без постоянных обращений к системной памяти.

Это позволило достичь заявленных 300 терафлопс без резкого увеличения пропускной способности GDDR6. Иными словами, Sony не стала наращивать пропускную способность железа консоли, а оптимизировала процесс так, чтобы нужный объём данных всегда был под рукой у вычислительных блоков. За счёт этого PSSR стала одной из продающих фич Playstation 5 Pro, и теперь Sony даже может конкурировать с первопроходцом технологий суперсемплинга в апскейле в лице Nvidia.

Ранее мы рассказывали, что будущая портативная Playstation вряд ли сможет запускать нативные версии игр c PS5. По крайней мере, так думают эксперты из Digital Foundry.

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