Функция будет работать на основе Google Fast Pair.

Google сообщила о внедрении в мир Android'ов функции автоматического переключения источника звука для наушников, как у Apple с AirPods. Она будет основана на технологии Google Fast Pair.

Как говориться в блоге компании, сначала функция будет эксклюзивной для Pixel Buds Pro, но в ближайшие недели должна стать доступна для аксессуаров Sony, JBL и некоторых других производителей.

Тем, кто впервые слышит о данной функции – она использует систему категорий аудиособытий. Иными словами, для всех звуков, которые может издавать ваш девайс, прописаны сценарии. Так, если вы слушаете музыку с планшета, а кто-то звонит вам на смартфон, наушники автоматически переключатся на прием звонка.

На данный момент технологию автопереключения наушников работает только с Android, но в Google работают над ее расширением на другие платформы.

Ранее УНИАН уже писал, что для Android-смартфонов вышло приложение, улучшающее качество снимков при помощи ИИ. Пользователи могут устранять размытие изображений, осветлять снимки при слабом освещении, добавлять резкость и эффект HDR.

Также упоминалось, что в Google обучили нейросеть с "невиданным фотореализмом" генерировать картинки по текстовому описанию. Работает она по методу диффузии, увеличивая и дорабатывая набросок по тексту до тех пор, пока ИИ не решит, что не может сделать его еще более похожим на заданные параметры.

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