После более чем десятилетнего перерыва корпорация из Купертино настроена выйти на рынок телевизоров.

В период с 2009 по 2011 год неоднократно ходили слухи о том, что Apple хочет выпустит собственный телевизор, но позже компания отказалась от этой идеи. Теперь, после более чем десятилетнего перерыва, компания настроена более решительно, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

По словам Гурмана, Apple "оценивает" идею создания телевизора под своим брендом, который может стать частью новой категории устройств для умного дома, которые американский бренд начнет выпускать уже в следующем году.

В настоящее время в ассортименте Apple есть только приставка Apple TV для стриминга, подключаемая к телевизору. Предполагается, что телевизор под брендом Apple сможет предложить премиальный дизайн, мощный звук со встроенной Siri и более глубокую интеграцию с экосистемой яблочных устройств.

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Но самое интересное, что в единственной официальной биографии Стива Джобса, вышедшей в 2021 году, он рассказывал своему биографу Уолтеру Айзексону о планах "заново изобрести телевизор". Глава Apple был уверен, что сможет создать ТВ с "самым простым пользовательским интерфейсом, который вы только можете себе представить".

Чуть позже тогдашний главный операционный директор, а теперь генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания "не заинтересована в выходе на рынок телевизоров". Однако с того момента прошло 15 лет, поэтому многое могло измениться.

Напомним, в начале 2024 года Apple выпустила Vision Pro – свою первую AR-гарнитуру и первый продукт, на который не повлиял Стив Джобс. Правда, несмотря на начальный ажиотаж и положительные отзывы, спрос на него оказался минимальным.

УНИАН рассказывал о 5 гаджетов, которые Apple покажет уже весной 2025 года. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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