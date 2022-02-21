Вместе с тем были рассекречены его характеристики.

Lenovo сняла эмбарго на публикацию обзоров Legion Y700 – первого геймерского Android-планшета компании.

В сети сразу появились качественные фотографии девайса, а также были подтверждены его характеристики.

Новинка похвастается 8.8-дюймовым экраном с 2K-разрешением и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Панель поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision и HDR10. Рамки получились симметричными, а фронтальная камера смещена чуть влево от центра.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 870; 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5) и 256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1). Питание обеспечивает батарея на 6550 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Во время активной игры обещают автономность в районе шести часов, но в каких именно, не уточнили.

Среди других фишек – стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos, порт 3,5 мм и USB 3.1 Gen2. Линейный вибромотор прилагается. Из коробки Legion Y700 работает на Android 11 с оболочкой ZUI 13.

Официально планшет представят 28 февраля. В этот же день покажут новый геймерский смартфон Legion Y90, о котором мы писали в предыдущей заметке. Он будет оснащен сразу двумя кулерами системе охлаждения, чего доселе на рынке не было.

А уже в марте свои планшеты представит Apple. В первую очередь, речь идет о новом сверхмощном iPad Pro и флагманском iPad Air пятого поколения.

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