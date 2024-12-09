Авторитетные эксперты выбрали 11 лучших смартфонов 2024 года

Начиная от лучшей аппаратной новинки и заканчивая идеальным складным смартфоном.

Эксперты издания PhoneArena опубликовали один из важнейших текстов года – победители премии "Лучшие смартфоны 2024 года". Авторы не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали самые интересные модели уходящего года – по определенным критериям.

Аппаратная новинка года – экран без бликов в Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон первым получил дисплей с новым стеклом Corning Gorilla Glass Armor, которое не только защищает дисплей от повреждений, но и снижает отражение до 75% в разнообразных условиях освещения.

– экран без бликов в Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон первым получил дисплей с новым стеклом Corning Gorilla Glass Armor, которое не только защищает дисплей от повреждений, но и снижает отражение до 75% в разнообразных условиях освещения. Инновации в области мобильных технологий – кремний-углеродные АКБ. Новая разработка позволяет создавать более тонкие телефоны без ущерба для размера аккумулятора. Одним из таких стал Oppo Find X8 Pro.

– кремний-углеродные АКБ. Новая разработка позволяет создавать более тонкие телефоны без ущерба для размера аккумулятора. Одним из таких стал Oppo Find X8 Pro. Сюрприз года – CMF Phone 1. Бюджетник выделятся на фоне конкурентов концепцией "модульности", которая позволяет пользователям самим менять заднюю панель. Помимо того, что к задней части можно прикрепить всякие аксессуары по типу ремешка, подставки и держателя для карточек.

Дизайн года – серия Pixel 9. Google не стоит на месте и с каждым новым поколением обновляет свой фирменный дизайн. Да, изменения, возможно, не такие и масштабные, но учитывая отсутствие серьезных изменений в дизайне других брендов, усилия Google все равно выделяются.

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Награда "Изысканное вино" – Galaxy S23 Ultra. Телефоны меняются так быстро, что часто одна якобы передовая модель выглядит устаревшей уже в следующем году. Но некоторым удается выдержать испытание временем, как хорошему вину. Galaxy S23 Ultra, по словам экспертов, лучший телефон 2023 года, который актуален в 2024-м.

– Galaxy S23 Ultra. Телефоны меняются так быстро, что часто одна якобы передовая модель выглядит устаревшей уже в следующем году. Но некоторым удается выдержать испытание временем, как хорошему вину. Galaxy S23 Ultra, по словам экспертов, лучший телефон 2023 года, который актуален в 2024-м. Игровой смартфон – Asus Phone 8 Pro. Благодаря мощному процессору, передовой системе охлаждения и ориентированным на геймеров функциям этот телефон обеспечивает непревзойденный мобильный игровой опыт.

– Asus Phone 8 Pro. Благодаря мощному процессору, передовой системе охлаждения и ориентированным на геймеров функциям этот телефон обеспечивает непревзойденный мобильный игровой опыт. Телефон для народа – Galaxy S24 FE. В последние пару лет специалисты выбирали телефон Pixel для этой награды, но серия Pixel A стала дороже, в то время как Samsung усилила свои позиции. S24 FE объединил в себе три вау-фичи – большой экран, флагманский чип и хорошее время автономной работы – по разумной цене в 600 долларов.

Компактный телефон – iPhone 16 Pro. Забавно, но в современных реалиях смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным. Pixel 9 Pro – еще один сильный конкурент, но iPhone более усовершенствован и имеет более быстрый чипсет.

– iPhone 16 Pro. Забавно, но в современных реалиях смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным. Pixel 9 Pro – еще один сильный конкурент, но iPhone более усовершенствован и имеет более быстрый чипсет. Раскладной телефон – Motorola Razr+ (2024). Возможно, он не такой "технологичный" как Samsung Z Flip 6, но этот недостаток он компенсирует своей индивидуальностью. Экран-крышка на 3.6 дюйма занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели, также Razr имеет более гладкий дизайн и несколько бонусных фишек, как, например, более быстрая зарядка.

– Motorola Razr+ (2024). Возможно, он не такой "технологичный" как Samsung Z Flip 6, но этот недостаток он компенсирует своей индивидуальностью. Экран-крышка на 3.6 дюйма занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели, также Razr имеет более гладкий дизайн и несколько бонусных фишек, как, например, более быстрая зарядка. Складной телефон – Pixel 9 Pro Fold. Второй складной телефон от Google – это огромный шаг вперед по сравнению с оригинальным. Дизайн полностью преобразился, телефон теперь ощущается как премиальный, как никогда раньше, имеет тонкий корпус и два независимых экрана.

Лучший телефон в целом – iPhone 16 Pro Max. Главную награду "Телефон года" получил самый дорогой и топовый смартфон Apple. О какой-то революции речи не идет, но увеличенный дисплей, выросшая автономность и самый быстрый в отрасли чип делают его самым удачным решением по совокупности всех параметров.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, если не считать одного Xiaomi Redmi. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон– Galaxy A15 4G.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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