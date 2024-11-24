Они не только тянут все мобильные тайтлы, но и предлагают премиум-функции для широкой аудитории.

С развитием мобильного гейминга для смартфонов создается все больше и больше высококлассных игр, но далеко не каждое устройство способно обеспечить плавный игровой процесс.

Редакция портала Android Authority выпустила подборку из пяти оптимальных моделей с прицелом на гейминг. Среди них есть даже бюджетник Xiaomi, но с огромным запасом производительности.

Asus ROG 9 – лучший игровой смартфон для большинства. Это новинка 2024 года с самым актуальным чипом Snapdragon 8 Elite, 185-герцевым дисплеем и мощной системой охлаждения. Ему "по зубам" не только любые мобильные игры, но даже топовые ПК-тайтлы, запущенные через эмулятор. Но цена может кусаться (от 1099 евро).

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ZTE nubia Red Magic 9S Pro – недорогой мощный смартфон. Прошлогодний флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который и в 2024 году на многое способен. А еще радуют боковые триггеры, имитирующие курки геймпада и аккумулятор повышенной емкости 6500 мАч.

Samsung Galaxy S24 Ultra – для тех, кому не нравятся варианты от китайских брендов. Это универсальное устройство, на котором и поиграть можно, и фото поснимать, чему способствует мощный набор камер с основным сенсором на 200 Мп и двумя телевиками.

iPhone 16 Pro Max – лучший выбор от Apple. Еще один универсал, который подойдет и для гейминга на "максималках", и для всего остального. В ассортименте компании просто нет более производительного и более автономного флагмана.

Poco F6 – лучший дешевый игровой телефон. В устройстве сочетаются процессор Snapdragon 8s Gen 3, 120-герцовый AMOLED-дисплей на 6.67 дюйма и батарея 5000 мАч с зарядкой 90 Вт. Если вы хотите максимально сэкономить, то это лучшее предложение для геймеров.

Ранее специалисты называли смартфоны с самой живучей батареей в конце 2024 года. Asus продолжает устанавливать рекорды по времени автономной работы, а iPhone даже не в "тройке" лучших.

В то же время исследование показало, какие бюджетные смартфоны чаще всего покупают пользователи в 2024 году. Ожидаемо, модели Xiaomi и Samsung "разрывают" рынок.

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