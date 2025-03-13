По оценке экспертов, батарея устройства может прожить более двух дней и не разрядится.

В марте на рынке появилась сразу несколько смартфонов среднего класса Samsung. Самой интересной новинкой стал Galaxy A56, конкурирующий с iPhone 16E. Недорогой, но мощный аппарат протестировали обозреватели ресурса SamMobile и высоко оценили его автономность.

При смешанном использовании (без мобильных игр) Galaxy A56 продержался почти два дня и еще осталось 24% заряда. Смартфон продемонстрировал 6,5 часа работы экрана и более 16 часов в режиме ожидания, что подтверждает опубликованный скриншот.

"Проведя некоторое время с Galaxy A56, мы можем утверждать, что этот новый смартфон среднего класса обещает стать настоящим монстром по части батареи", – SamMobile.

Видео дня

Galaxy A56 оборудован батарейкой 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, телефон оснащен новым чипом среднего класса Exynos 1580 4 нм от Samsung, что также стало сюрпризом для обозревателей ведь чипы Exynos обычно не отличаются такой энергоэффективностью.

По сравнению с предшественником, Galaxy A56 может похвастаться немного большим (на 0,1 дюйма) и более ярким экраном. Но, как видно, этот апгрейд не сказался на продолжительности работы батареи.

Ранее ресурс Android Authority заявил, что Samsung Galaxy A56 является более выгодной покупкой, чем флагман Galaxy S25, который стоит на 300 долларов дороже.

Вместе с Galaxy A56 в начале марта были представлены Galaxy A36 и Galaxy A26. Все три смартфона получили похожий дизайн, одинаковый AMOLED-экран и шесть лет обновлений. Самый дешевый из них стоит 299 долларов.

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