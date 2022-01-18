За "бесплатные" мегабайты пользователи расплачиваются своей конфиденциальной информацией.

Мы привыкли использовать бесплатные точки Wi-Fi в моллах, кафешках и в других общественных местах и уже попросту не представляем свою жизнь без него.

Но мы редко отдаем себе отчет в том, что это может небезопасно и что вся важная информация может оказаться в руках мошенников, говорят эксперты компании Solar inRights.

Схема работает очень просто: вы коннектитесь к одной из таких "халявных" точек Wi-Fi, которую предварительно создали хакеры с помощью ноутбука со специальной антенной, в результате чего они получают доступ к данным вашего устройства: аккаунтов в соцсетях, банковским данным, перепискам и не только. Иными словами, у них есть возможность перехватывать все те данные, которые вы через него передаете.

Читайте такжеПопулярный среди украинцев антивирус тайком майнит криптовалюту: как защититься

Эксперты подчеркивают, что при использовании одного пароля для разных ресурсов в разы повышается вероятность взлома аккаунта. Мошенники используют утекшие базы данных и специальные утилити для подборки пароля. Разумеется, чем защитный набор символов проще, тем быстрее он взламывается.

Несколько советов как оставаться в безопасности, используя публичный Wi-Fi

внимательно пройдитесь по страницам, которые просят у вас ввести свои учетные данные;

воздержитесь от входа на важные сайты через публичный Wi-Fi. Как альтернатива – используйте сайты с безопасным протоколом подключения https (но не http);

запретите автоматическое подключение к Wi-Fi;

установите VPN-сервис. Такое соединение будет шифровать ваше точное местоположение и устройство.

Достаточно банальные советы, но действенные. Не пренебрегайте безопасностью своих устройств и соцсетей, даже если с вашей точки зрения они никому не интересны.

Читайте такжеУлыбнитесь, за вами наблюдают: почему режим инкогнито в вашем браузере бесполезен

Ранее сообщалось, что в популярных среди украинцев роутерах обнаружена большущая дыра для взлома хакерами – она позволяет удаленно майнить криптовалюты на подключенных к ним устройствах.

Вас также могут заинтересовать новости: