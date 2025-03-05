Объём аккумулятора увеличится всего на 300 mAh.

Samsung готовит к выпуску новую "раскладушку" Galaxy Z Flip 7, и, судя по утечкам, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4300 mAh вместо 4000 mAh у предыдущей модели Galaxy Z Flip 6.

Разница в 300 mAh выглядит незначительной, особенно на фоне конкурентов, которые активно внедряют технологии энергоэффективности и более ёмкие батареи.

Те же инсайдеры сообщают, что Samsung остаётся верна своей стратегии разделения аккумулятора на два блока, что ограничивает его общую ёмкость. Это позволяет компании удерживать компактность устройства, но не даёт ощутимого прироста автономности.

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В то время как другие производители делают более радикальные шаги в сторону увеличения батарей и переходят на новые технологии, такие как кремний-углеродные аккумуляторы, Samsung, похоже, не спешит внедрять подобные новшества, сосредоточившись на других элементах смартфона.

Больше официальной информации о Galaxy Z Flip 7 мы узнаем на ивенте Unpacked в июле.

Ранее мы рассказывали, что флагманский Samsung Galaxy S26 Ultra тестируется с таким же хранилищем, как у предшественника. Возможно, что на релизе покупателям так же будут доступны варианты на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

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