В частности, их использует вражеская разведка.

В популярном среди украинцев мессенджере Telegram активизировалось создание фейковых каналов украинских бригад и батальонов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В сети активизировалось создание фейковых TG-каналов украинских бригад и батальонов. Согласно их описанию, эти каналы были созданы якобы для получения обратной связи по нарушениям и преступлениям командования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле такие Telegram-каналы создаются россиянами для распространения фейков и вражеских нарративов. Цель подобных "вбросов" – дискредитировать как командование украинских бригад или батальонов, так и самих военных.

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Кроме того, подобные каналы создаются российской разведкой для сбора информации посредством приема обратной связи.

Фейки в Telegram

В начале декабря сообщалось, что неизвестные создали Telegram-бот от имени министра обороны Украины Рустема Умерова. Ресурс используют для сбора информации от граждан Украины. Однако у главы Минобороны нет канала в Telegram, отмечают в ведомстве.

В сети же говорят, что речь идет об анонимном Telegram-боте "Минобороны", куда украинских военных призвали писать свои жалобы и предложения, который на самом деле является фейком.

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