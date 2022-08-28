Также в "Дии" откроют доступ к англоязычным документам и шерингу авто.

В приложении "Дия" от Минцифры с понедельника, 29 августа, появятся ряд новых сервисов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов и уже завтра у "Дии" будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание", - говорится в анонсе брифинга Федорова. Відео дня:

Также в "Дии" откроют доступ к англоязычным документам и шерингу авто.

Как сообщал УНИАН, приложение цифровых госуслуг "Дия" в начале 2022 года попало в рейтинг самых популярных приложений в Украине.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, показатель пользования сервисом "Дия" за год вырос больше, чем в 2,5 раза - с 13% в 2020 году до 30% в 2021 году. По крайней мере одной цифровой услугой за год воспользовались 60% респондентов, по сравнению с 53% в 2020 году.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на конец 2021 года, приложением пользовались более 12 млн украинцев, что почти в 5 раз больше, чем на конец 2020 года (2,5 млн пользователей).

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