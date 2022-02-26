В частности лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о новой атаке на российские сайты, вероятно, со стороны хакеров Anonymous.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

"Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и сайты", - рассказали в Минцифры.

"Благодарны за такую поддержку на цифровом уровне и приглашаем к сотрудничеству, как только победим агрессора", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Так, хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today, а также взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена сотрудников Министерства.

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