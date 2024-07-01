Июньское обновление мессенджера принесло пару важных изменений.

Июньское обновление Telegram принесло пару важных изменений. Среди них – платные фото и видео, улучшенные Сторис и панель с мини-приложениями.

В прошлом обновлении Telegram появилась внутренняя валюта Stars ("Звезды"), которой можно было оплачивать цифровые товары в ботах и мини-приложениях. Теперь авторы каналов могут публиковать посты, для просмотра которых пользователям нужно перевести определенное количество "звезд". Без оплаты фото и видео будут "заблюрены", но текст все равно будет виден. Автор сам определяет стоимость контента.

Авторы смогут зарабатывать с помощью платных постов, поскольку Telegram "Звезды" можно будет выводить в качестве криптовалюты TON или для рекламы своего канала и привлечения ещё большего числа подписчиков. При этом Telegram заявляет, что все операции проводятся "практически без комиссии".

Видео дня

Еще с новым обновлением пользователи Telegram теперь могут создавать виджеты с ссылками, открывать сразу несколько мини-приложений и сворачивать их в компактную панель снизу, а в Сторис появился поиск по геопозиции.

Июньское обновление Telegram уже вышло и доступно всем пользователям. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

Напомним, в конце мая Microsoft запустила в Telegram своего ИИ-помощника Copilot. Он предназначен для выполнения разнообразных задач и ответов на вопросы пользователей непосредственно в приложении.

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