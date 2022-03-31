Речь идет о фишинговой кампании, которая была нацелена на Центр передового опыта НАТО и оборонные ведомства нескольких восточноевропейских стран.

Российские хакеры недавно попытались проникнуть в сети НАТО и военных некоторых восточноевропейских стран.

Об этом говорится в отчете группы анализа угроз компании Google, передает Reuters.

Речь идет о фишинговой кампании, запущенной группой Coldriver или Callisto из России, которая была нацелена на Центр передового опыта НАТО и оборонные ведомства нескольких восточноевропейских стран. Они рассылали письма с вновь созданных аккаунтов Gmail на аккаунты вне Google, поэтому эффективность этих кампаний оценить невозможно.

В 2019 году финская фирма по кибербезопасности F-Secure Labs описала Callisto как неидентифицированного и серьезного игрока, "заинтересованного в сборе разведывательных данных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности" в Европе.

В своем заявлении НАТО не обратилась непосредственно к отчету Google, но отметили, что наблюдают определенную злонамеренную кибердеятельность ежедневно.

"Центры передового опыта НАТО работают вместе с Альянсом, но они не являются частью НАТО как таковых. Мы связываемся с ними по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы годами имели неограниченный доступ к IT-системам МИД Венгрии. Согласно с расследованием местного издания Telex.hu, российские хакеры атаковали сети МИД Сийярто и другую киберинфраструктуру Венгрии минимум 10 лет. Даже сейчас часть хакеров, среди которых есть поддерживаемые правительством России, имеют доступ к информации, которая передается через МИД.

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