Словения собирает все доступные в Евросоюзе станции приема спутникового интернета StarLink, поделился глава Кабмина.

Словения в ближайшие дни отправит в Украину до 5000 станций приема спутникового интернета StarLink.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Словения собирает все доступные в ЕС станции приема спутникового интернета StarLink. Рассчитывают, что до 5000 штук будет отправлено в Украину уже в ближайшие дни", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.

5 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила системы Starlink, которые помогут обеспечить работу критической инфраструктуры города и оборону столицы. По его словам, 2 системы предоставило Минцифры, еще о получении 10 он вместе с братом Владимиром договорился с международными партнерами и друзьями.

Справка УНИАН. Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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