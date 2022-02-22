Ее описание начинается со слогана "Следуй за истиной".

Социальная сеть Truth Social, созданная экс-президентом США Дональдом Трампом в ответ на "тиранию больших технологий", заняло первое место в рейтинге бесплатных в магазине приложений App Store в США.

Об этом информирует Reuters. Примечательно, что ее запуск припал на День президентов США, который отмечается ежегодно в третий понедельник февраля.

Приложение можно скачать здесь, оно должно появиться в гаджетах автоматически сразу после запуска. Сейчас доступ к нему есть у ограниченного количества пользователей из США. В дальнейшем приложение будет доступно в других странах, в том числе в Украине.

Почему это важно для Трампа

В описании Truth Social говорится, что социальная сеть "свободна от политической дискриминации". Ранее аккаунты Трампа были заблокированы практически во всех соцсетях (Facebook, Twitter и YouTube) после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года.

Сам Дональд Трамп заявлял о неприемлемости попыток заставить замолчать "вашего любимого американского президента". Упоминается, что запуск Truth Social является первым из трех этапов развития компании TMTG, основанной бывшим президентом США. Вторым будет услуга подписки на видео под названием TMTG+ с развлекательными программами, новостями и подкастами.

Ранее УНИАН уже писал, что Facebook и Instagram могут перестать работать в Украине и Европе. Все из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей – местные законы требуют, чтобы они хранились (и обрабатывались) исключительно на европейских серверах.

Параллельно в мире стремительно набирает популярность новая соцсеть Locket. Акцент в ней делается на фотографиях, но, в отличие от Instagram, там нет ленты в привычном ее понимании: все фото отображаются в виджете, а вместо десятков друзей можно добавить лишь пять человек из списка контактов.

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