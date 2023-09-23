Те, кто вложился в токены и не успел вовремя выйти из "пирамиды", потеряли свои деньги.

После NFT-бума два года назад сегодня около 95% незаменимых токенов (NFT) почти полностью обесценились. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом DappGamble, специализирующаяся на изучении блокчейн-технологий и торговли криптовалютами.

Специалисты изучили более 73 тысяч NFT-коллекций и выяснили, что 69 795 из них сегодня стоят примерно ничего. Этими NFT владеют более 23 млн человек.

Ситуация с популярными коллекциями, которые когда-то продавались за сотни тысяч долларов, немного лучше. Но именно "немного", и если сравнивать с полным обесцениванием остальных. Так, исследование показало, что только 18% некогда дорогих коллекций, сегодня имеют нулевую цену. Другие еще чего-то стоят: около 41% некогда топовых NFT стоят от 5 до 100 долларов, и только менее 1% NFT могут похвастаться ценой более 6000 долларов.

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"Статистика фактически означает, что 95% людей, владеющих коллекциями NFT, в настоящее время держат бесполезные инвестиции", - отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, что 79% всех коллекций NFT-токенов остаются не распроданными до конца на торговых площадках, что создает избыток предложения.

"Несмотря на то, что пространство NFT представило революционно новую модель владения и монетизации цифровых активов, оно остается крайне спекулятивным и волатильным рынком", – констатируют в DappGamble.

В компании считают, что в будущем незаменимые токены все же смогут найти свое применение. Однако эксперты отмечают, что ажиотаж 2021 года вокруг этой технологии, непременно должен был закончиться провалом из-за чрезмерного преувеличения ценности NFT.

По мнению экспертов, чтобы иметь долгосрочную ценность, токены должны быть настоящим искусством или приносить реальную пользу. Среди примеров практического использования токенов исследователи называют: оцифровку и защиту культурных артефактов, внутриигровые активы и анонимность в сети.

Что такое NFT

Если не вдаваться в детали и сложные объяснения, то NFT – это цифровой объект (например, цифровой рисунок), уникальность и оригинальность которого подтверждена с помощью блокчейн-технологии. Фактически это "электронная справка" об оригинальности. Теоретически это должно означать, что самый первый исходный файл цифрового рисунка более ценен, чем его последующие копии.

В 2021 году мир охватил настоящий NFT-бум. Ситуация развивалась по классическому сценарию биржевого пузыря, когда люди на аукционах покупали цифровые изображения песиков за миллионы долларов.

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