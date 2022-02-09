С обновлением в приложении появились новые элементы для управления контентом аккаунта.

Instagram сделал доступными новые функции управления учетной записью.

Об этом говорится в блоге соцсети.

С обновлением у всех пользователей должен был заработать интерфейс под названием "Ваши действия". Там среди прочего можно легко получить доступ к своим старым публикациям, отметкам нравится и другому контенту, используя фильтр "От старых к новым", чтобы отредактировать их или удалить.

"Теперь люди смогут массово управлять (удалять, архивировать) своим контентом (постами, историями, IGTV, Reels) и своими взаимодействиями (комментариями, лайками, реакциями на стикеры в историях и т. д.). Кроме того, люди смогут сортировать и фильтровать свой контент и взаимодействия по дате, а также находить комментарии, лайки и ответы на истории за определенные отрезки времени - и все это в одном месте", - говорится в посте.

Пункт "Ваши действия" находится в выпадающем меню в правом верхнем углу на странице пользователя.

Кроме того, Instagram добавил еще несколько новых функций, в частности, "Проверку безопасности". Ранее ее проходили только пользователи, чьи учетные записи были взломаны, а теперь она доступна всем желающим через соответсвующий пункт меню: "Настройки" > "Безопасность" > "Проверка безопасности".

Также теперь все пользователи могут следить за статусом своей учетной записи: "Настройки" > "Аккаунт" > "Статус аккаунта". Эта функция покажет, когда опубликованный на странице контент признавался запрещенным в соцсети, как это отразилось на возможностях аккаунта и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Кроме того, Instagram тестирует возможность восстанавливать утерянный доступ к учетной записи с помощью друга.

Ранее УНИАН писал, что Instagram тестирует функцию платных подписок.

Также в соцсети вернули хронологическую ленту постов.

Вас также могут заинтересовать новости: