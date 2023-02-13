Сейчас такая профилактическая деятельность сосредоточена на Польше, Чехии и Словакии.

Google хочет бороться с дезинформацией об украинских беженцах в Германии. С этой целью дочерняя компания Google Jigsaw расширяет соответствующую образовательную видеокампанию на немецкоязычный сегмент интернета.

Кампания направлена на то, чтобы информировать зрителей о том, что якобы нейтральная информация предназначена только для того, чтобы заставить людей думать о чем-то ложном. Сейчас профилактическая деятельность сосредоточена на Польше, Чехии и Словакии, пишет Tagesschau.

Отмечается, что одним из признаков манипулятивного контента является язык, который эмоционально цепляет людей. Также подозрительным является то, если на определенные группы возлагают ответственность за недовольство, за которые они не отвечают.

Видео дня

"Например, видео показывает трех подруг, которые встречаются и разговаривают вечером в пабе. Одна из них предлагает уйти раньше, потому что боится нападения украинских беженцев на улице ночью. Другие две женщины успокаивают подругу и отмечают, что большинство беженцев - женщины и маленькие дети. Вы описываете слухи в интернете как "чистое запугивание"", - говорится в сообщении.

Борьба с российскими фейками

Как сообщал УНИАН, распространение дезинформации стало главной политической проблемой в Европейском Союзе. Несмотря на санкции ЕС ложные прокремлевские нарративы продолжает распространяться по Европе.

Поэтому в начале сентября 2022 года дочерняя компания Google Alphabet начала кампанию противодействия дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, которые убежали от развязанной Путиным широкомасштабной войны.

В рамках кампании были созданы специальные 90-секундные ролики, которые будут показываться в рекламных местах на YouTube, Twitter, TikTok и Facebook. Согласно исследованию, люди с разными идеологическими взглядами лучше распознавали ложь после просмотра коротких, иногда шуточных видео, которые объясняют общие средства пропаганды, в частности фальшивые дилеммы.

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