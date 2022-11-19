В список попали как новинки, так и выпущенные в прошлом году модели, которые не потеряли своей актуальности в 2022-м.

Редакция портала Gizсhina оценила флагманы стоимостью до $500 и отобрала 5 моделей с подходящими характеристиками. У них, как правило, есть поддержка 5G, процессоры более энергоэффективные и поддерживают камеры с высоким разрешением.

В список попали как новинки, так и выпущенные в прошлом году модели, которые не потеряли своей актуальности в 2022-м.

Первое место досталось стандартной модели Xiaomi 12. Она получила 6.28-дюймовую AMOLED-матрицу со встроенным сканером пальца, разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а селфи-камера на 32 Мп врезана по центру.

За ним следует iQOO Neo 7. По соотношению цены и производительности это уникальный смартфон – за 375 долларов покупатели получают экран AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц, батарею на 5000 мАч, мощный процессор Dimensity 9000+ и основную камеру на 50 МП.

Тройку лидеров замыкает Lenovo Legion Y70 с дисплеем 144 Гц и процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 68 Вт, а главный датчик на 50 Мп дополнен сверхширокоугольным объективом на 13 Мп и камерой глубины с разрешением 2 Мп.

На четвертом и пятом месте расположились геймерский POCO F4 GT, который выделяется на фоне конкурентов наличием выдвижных кнопок, которые могут использоваться в играх, и Moto Edge X30 с рекордной селфи-камерой на 60 Мп.

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Лучшие бюджетные смартфоны 2022 с хорошим "железом"

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150 или 6000 тысяч в гривнах.

На первом месте оказался realme C33, который, несмотря на скромные характеристики, не лишен своих фишек. Сразу за ним следует Blackview Oscal C80, а замыкает тройку ультрабюджетных смартфонов Redmi 10 (2022).

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