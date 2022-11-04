Ожидается, что до конца года компания обновит свои линейки Oppo Reno и Oppo Find X.

Производители смартфонов решили всерьез посоревноваться в мощности быстрых зарядок. Сначала Xiaomi выпустила новый Redmi Note с поддержкой 210-ваттной зарядки (рекорд на данный момент), а теперь Oppo готовит 240-ваттную технологию.

Постер с анонсом опубликовал инсайдер Digital Chat Station. Сообщается, что смартфон, на котором тестируется такая зарядка, оснащен батареей на 4500 мАч, а полный заряд с 0% будет достигаться за 10 минут и меньше.

Какое устройство в итоге получит поддержку новой технологии, неизвестно. До конца года ожидается премьера линейки Oppo Reno 9, в состав которой войдут три модели: обычная, Pro и Pro+. Также в последние недели ходят слухи о серии Find X6, следующей флагманской линейке китайского бренда.

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Напомним, в конце октября Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 12, а модель Discovery Edition получила поддержку быстрой зарядки на 210 Вт. В компании заверили, что технология способна зарядить аккумулятор емкостью 4300 мАч всего за 9 минут.

Впрочем, как выяснилось во время тестов, смартфон способен заряжаться с мощностью максимум 184 Вт, а на полную зарядку уходит не 9 минут, а больше 10 минуты.

Как ускорить зарядку смартфона: полезные советы

Для владельцев обычных смартфонов УНИАН делился советами, как быстрее зарядить свой гаджет. Они выручат, когда вы забыли поставить его вечером на зарядку, а уходить из дома нужно прямо сейчас.

Также мы рассказывали, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона. Считается, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах, поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

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