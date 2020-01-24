Динамо продлило контракт с одним из лучших игроков УПЛ

Богдан Леднев текущий сезон проводит в составе "Зари".

Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Богданом Ледневым, который на данный момент на правах аренды выступает за "Зарю".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

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В составе "Зари" 21-летний Леднев выступает с лета 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 9 голов в 16 матчах УПЛ, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Также Леднев записал себе в актив 3 голевые передачи.

Напомним, Леднев попал в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА в 2020 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что гранд китайского футбола хочет подписать нападающего "Динамо".