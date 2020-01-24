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Динамо продлило контракт с одним из лучших игроков УПЛ

18:03, 24 января 2020
Футбол
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Богдан Леднев играет в Заре с 2018 года / фото: ФК Заря

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

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В составе "Зари" 21-летний Леднев выступает с лета 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 9 голов в 16 матчах УПЛ, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Также Леднев записал себе в актив 3 голевые передачи.

Напомним, Леднев попал в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА в 2020 году. 

Ранее УНИАН также сообщал о том, что гранд китайского футбола хочет подписать нападающего "Динамо".

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