Защитник сборной Украины может перейти в лондонский топ-клуб АПЛ

Также за Николаем Матвиенко следит "Манчестер Сити".

Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

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Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, в ближайшее время украинский агент Олег Смалийчук встретится со своим коллегой Артуро Каналесом и руководством "горняков", чтобы обсудить возможный переход 23-летнего украинца.

Ранее стало известно об интересе к Матвиенко со стороны "Манчестер Сити", но "горожане" пока не делали никаких публичных шагов, чтобы заполучить футболиста.

Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН также сообщал о переходе форварда "Шахтера" в турецкий клуб.