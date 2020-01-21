Защитник сборной Украины может перейти в лондонский топ-клуб АПЛ
18:19, 21 января 2020Футбол
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Также за Николаем Матвиенко следит "Манчестер Сити".
Матвиенко интересен уже двум английским клубам / фото: ФК Шахтер
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
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Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, в ближайшее время украинский агент Олег Смалийчук встретится со своим коллегой Артуро Каналесом и руководством "горняков", чтобы обсудить возможный переход 23-летнего украинца.
Ранее стало известно об интересе к Матвиенко со стороны "Манчестер Сити", но "горожане" пока не делали никаких публичных шагов, чтобы заполучить футболиста.
Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.
УНИАН также сообщал о переходе форварда "Шахтера" в турецкий клуб.
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