Десна подписала экс-форварда сборной Украины (фото)

Филипп Будковский покинул "Зарю".

"Десна" подписала нападающего луганской "Зари" Филиппа Будковского.

Об этом сообщила пресс-служба черниговского клуба.

Детали контракта не уточняются. Форвард присоединится к команде 10 января.

27-летний Будковский провел за "Зарю" 103 матча, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В текущем сезоне на его счету лишь 1 гол в 16 поединках.

Также Будковский провел 6 матчей за сборную Украины, но с 2015 года в национальную команду больше не вызывался.

Это уже второй зимний новичок "Десны" из "Зари". Из состава луганчан в клуб также перешел хавбек Леван Арвеладзе.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Десны" перешел в венгерский клуб.