Десна подписала экс-форварда сборной Украины (фото)
19:42, 06 января 2020Футбол
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Филипп Будковский покинул "Зарю".
Будковский провел за Зарю больше 100 матчей / фото: ФК Заря
"Десна" подписала нападающего луганской "Зари" Филиппа Будковского.
Об этом сообщила пресс-служба черниговского клуба.
Детали контракта не уточняются. Форвард присоединится к команде 10 января.
27-летний Будковский провел за "Зарю" 103 матча, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В текущем сезоне на его счету лишь 1 гол в 16 поединках.
Также Будковский провел 6 матчей за сборную Украины, но с 2015 года в национальную команду больше не вызывался.
desna.football
Это уже второй зимний новичок "Десны" из "Зари". Из состава луганчан в клуб также перешел хавбек Леван Арвеладзе.
УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Десны" перешел в венгерский клуб.
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