Cнова прыгнуть выше головы: анонс матча Александрия - Сент-Этьен
В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" сыграет против французского "Сент-Этьена" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Начало встречи - в 22.00.
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"Александрия"
Бронзовый призер УПЛ впервые в своей истории играет на групповой стадии Лиги Европы, где уже сумел набрать два очка в трех стартовых турах.
Подопечные Владимира Шарана сперва на выезде проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а затем во Львове сыграли вничью с "Гентом" (1:1) и с аналогичным счетом выстояли против "Сент-Этьена" во Франции.
"Александрия" делит 3-4 места в группе I c предстоящим соперником.
В украинской Премьер-лиге команда идет на пятой строчке, отставая от "Зари" на два пункта. В прошлом туре команда Шарана одолела "Мариуполь" - 3:1.
Стоит отметить, что "Александрия" домашние матчи в еврокубке проводит во Львове из-за несоответствия собственной арены нормам УЕФА.
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"Сент-Этьен"
Французский "Сент-Этьен" в текущем розыгрыше Лиги Европы стартовал не лучшим образом. Команда в двух стартовых турах набрала только 1 очко. Сперва "Сент-Этьен" на выезде проиграл "Генту" (2:3), а затем на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" и "Александрией" - оба раза по 1:1.
В начале октября у "Сент-Этьена" сменился главный тренер. Вместо Гислена Прентана команду возглавил Клод Пюэль. Под его руководством команда успела провести пять матчей, в которых три раза побеждала и дважды играла вничью.
"Сент-Этьен" подходит к игре в хорошем настроении - беспроигрышная серия команды насчитывает семь матчей. В минувшем туре Лиги 1 команда дома победила "Монако" - 1:0. Последние результаты позволяют занимать восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Кадровые потери
У "Сент-Этьена" уже известно официально, что не сыграют Аби и Монне-Паке. Что касается "Александрии", то после травмы восстанавливается Ситало. Были небольшие проблемы также у Протасова и Шендрика, но они все равно смогут помочь команде.
Ориентировочные составы
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Банада, Лучкевич, Безбородько
"Сент-Этьен": Руффье, Габриел, Колодзейчак, Салиба, Дебюши, Буанга, Юссуф, Мвила, Паленсия, Амума, Берич
Слова перед матчем
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран:
"Нам приятно играть во Львове. Здесь мы завоевали свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что завтра удастся показать на "Арене Львов" такой же достойный футбол, как против "Гента". Кроме того, верим, что команде по силам сыграть на равных с такой сильной командой, как "Сент-Этьен". Настроение у нас отличное, практически все футболисты здоровы".
Главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль:
"Мы не будем фаворитами, поскольку играем с очень строгим соперником. "Александрия" играет на контратаках. Не случайно она взяла очко в первом матче с нами. Очень уважаем завтрашнего соперника, нам будет непросто победить".
Арбитр
Главным арбитром матча назначен португалец Жоау Пинейру.