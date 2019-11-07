Cнова прыгнуть выше головы: анонс матча Александрия - Сент-Этьен

Украинский клуб в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сыграет против французов.

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" сыграет против французского "Сент-Этьена" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Начало встречи - в 22.00.

Александрия - Сент-Этьен: где смотреть матч по ТВ

"Александрия"

Бронзовый призер УПЛ впервые в своей истории играет на групповой стадии Лиги Европы, где уже сумел набрать два очка в трех стартовых турах.

Подопечные Владимира Шарана сперва на выезде проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а затем во Львове сыграли вничью с "Гентом" (1:1) и с аналогичным счетом выстояли против "Сент-Этьена" во Франции.

"Александрия" делит 3-4 места в группе I c предстоящим соперником.

В украинской Премьер-лиге команда идет на пятой строчке, отставая от "Зари" на два пункта. В прошлом туре команда Шарана одолела "Мариуполь" - 3:1.

Стоит отметить, что "Александрия" домашние матчи в еврокубке проводит во Львове из-за несоответствия собственной арены нормам УЕФА.

Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров

"Сент-Этьен"

Французский "Сент-Этьен" в текущем розыгрыше Лиги Европы стартовал не лучшим образом. Команда в двух стартовых турах набрала только 1 очко. Сперва "Сент-Этьен" на выезде проиграл "Генту" (2:3), а затем на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" и "Александрией" - оба раза по 1:1.

В начале октября у "Сент-Этьена" сменился главный тренер. Вместо Гислена Прентана команду возглавил Клод Пюэль. Под его руководством команда успела провести пять матчей, в которых три раза побеждала и дважды играла вничью.

"Сент-Этьен" подходит к игре в хорошем настроении - беспроигрышная серия команды насчитывает семь матчей. В минувшем туре Лиги 1 команда дома победила "Монако" - 1:0. Последние результаты позволяют занимать восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кадровые потери

У "Сент-Этьена" уже известно официально, что не сыграют Аби и Монне-Паке. Что касается "Александрии", то после травмы восстанавливается Ситало. Были небольшие проблемы также у Протасова и Шендрика, но они все равно смогут помочь команде.

Ориентировочные составы

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Банада, Лучкевич, Безбородько

"Сент-Этьен": Руффье, Габриел, Колодзейчак, Салиба, Дебюши, Буанга, Юссуф, Мвила, Паленсия, Амума, Берич

Слова перед матчем

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран:

"Нам приятно играть во Львове. Здесь мы завоевали свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что завтра удастся показать на "Арене Львов" такой же достойный футбол, как против "Гента". Кроме того, верим, что команде по силам сыграть на равных с такой сильной командой, как "Сент-Этьен". Настроение у нас отличное, практически все футболисты здоровы".

Главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль:

"Мы не будем фаворитами, поскольку играем с очень строгим соперником. "Александрия" играет на контратаках. Не случайно она взяла очко в первом матче с нами. Очень уважаем завтрашнего соперника, нам будет непросто победить".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен португалец Жоау Пинейру.