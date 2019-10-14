Украина - Португалия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

11:47, 14 октября 2019
Футбол
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Украине нужна минимум ничья / фото: УАФ

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия. 

Начало встречи - в 21.45.

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Украина лидирует в группе B после шести матчей, набрав 16 очков и опережая португальцев на пять пунктов. У предстоящего соперника при этом есть игра в запасе. Команда Андрея Шевченко практически оформила путевку на чемпионат, ведь для обратного надо будет уступить португальцам, а также сербам с разницей больше пяти мячей, что выглядит фантастикой.

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Прошлый матч подопечные Шевченко провели 11 октября, обыграв в Харькове Литву - 2:0. Португальцы, в свою очередь, разгромили Люксембург - 3:0. Гостям нужна победа в Киеве, если они хотят побороться за первое место в группе B.

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Как сборная Украины провела день накануне игры.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Евро-2020