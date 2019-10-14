Украина - Португалия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

Украинцы проведут очередной матч квалификации в Киеве.

14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч отбора на Евро-2020, в котором сборная Украины будет принимать Португалию.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Начало встречи - в 21.45.

Украина - Португалия: где смотреть матч по ТВ

Украина лидирует в группе B после шести матчей, набрав 16 очков и опережая португальцев на пять пунктов. У предстоящего соперника при этом есть игра в запасе. Команда Андрея Шевченко практически оформила путевку на чемпионат, ведь для обратного надо будет уступить португальцам, а также сербам с разницей больше пяти мячей, что выглядит фантастикой.

Украина - Португалия: анонс матча отбора на Евро-2020

Прошлый матч подопечные Шевченко провели 11 октября, обыграв в Харькове Литву - 2:0. Португальцы, в свою очередь, разгромили Люксембург - 3:0. Гостям нужна победа в Киеве, если они хотят побороться за первое место в группе B.

Украина - Португалия: прогноз букмекеров

Евро-2020, квалификация, 8-й тур

Украина - Португалия

Как сборная Украины провела день накануне игры.