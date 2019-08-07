"Это неправда": Луческу опроверг информацию о предложении Динамо

Румынский тренер прилетит в Киев, но не для переговоров с "Динамо".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о предложении возглавить киевское "Динамо".

Об этом румынский тренер сказал в интерью сайту Football.ua.

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень", - сказал Луческу.

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"Информация о предложении от "Динамо" - это неправда", - еще раз подчеркнул тренер.

Напомним, ранее румынское издание Gazeta Sporturilo сообщило, что киевское "Динамо" сделало предложение Луческу, а тренер даст ответ 10 августа, когда прилетит в Киев.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины отказался стать тренером в российском клубе.