"Это неправда": Луческу опроверг информацию о предложении Динамо
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о предложении возглавить киевское "Динамо".
Об этом румынский тренер сказал в интерью сайту Football.ua.
"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень", - сказал Луческу.
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"Информация о предложении от "Динамо" - это неправда", - еще раз подчеркнул тренер.
Напомним, ранее румынское издание Gazeta Sporturilo сообщило, что киевское "Динамо" сделало предложение Луческу, а тренер даст ответ 10 августа, когда прилетит в Киев.
Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины отказался стать тренером в российском клубе.