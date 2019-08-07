СМИ: Луческу получил предложение возглавить Динамо

По данным румынских СМИ, на этой неделе тренер прилетит в Киев.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу получил предложение возглавить киевское "Динамо".

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

По данным источника, 9 августа Луческу отправится в Украину и будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером", который состоится 10 августа в Киеве.

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В столице Украины румынский специалист встретится с руководством "Динамо", чтобы дать ответ на предложение возглавить клуб.

Если Луческу согласится на работу в "Динамо", то заменит на посту главного тренера команды Александра Хацкевича.

Напомним, с 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял "Шахтер". После этого румынский тренер также работал в "Зените" и сборной Турции, которую покинул в феврале.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Барселоны" оценил работу Андрея Шевченко в сборной Украины.