Киевляне открывают еврокубковый сезон: анонс матча Брюгге - Динамо

Смогут ли киевляне одержать победу в Бельгии?

Киевское "Динамо" 6 августа стартует в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге сыграют с местным "Брюгге".

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Начало встречи - в 21:30.

"Динамо": отступать некуда

В последние годы Александр Хацкевич получал время на создание нового коллектива, а многие неудачи списывались на молодость футболистов. Однако команда набралась опыта и теперь руководство и болельщики ждут результатов в еврокубках и на внутренней арене.

Новичков этим летом у "Динамо" трое - капитан "Зари" Александр Караваев, полузащитник "Аустрии" Мохаммед Кадири и вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Последний был подписан совсем недавно, но все равно полетел с командой на игру и может появиться на поле.

Также Хацкевич сообщил, что лидер команды Виктор Цыганков вряд ли сможет провести на поле все 90 минут. Вызывает вопросы и готовность Беньямина Вербича, но сам словенец заверил, что будет готов помочь партнерам. Пока только набирает форму нападающий Фран Соль, который долго не играл из-за травмы.

В новом сезоне динамовцы стартовали успешно. Сначала удалось обыграть донецкий "Шахтер" (2:1) в матче за Суперкубок Украины, а следом были одержаны две победы в УПЛ - над "Карпатами" (2:0) и "Львовом" (3:0).

В прошлом розыгрыше ЛЧ киевляне завершили борьбу на стадии плей-офф квалификации, уступив место в группе "Аяксу". В дальнейше была Лига Европы и выход в 1/8 финала, а там - два подряд разгрома от "Челси" (3:0 и 5:0).

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"Брюгге": работа в режиме витрины

Эта команда - яркий пример того, как работает весь бельгийский футбол. Клуб существует за счет трансферов, воспитывает игроков и отправляет их в более сильные чемпионаты. Это позволяет не только покрывать расходы, но и зарабатывать.

Этим летом "Брюгге" ждала очередная перестройка. Пришел новый главный тренер Филипп Клеман, а в другие клубы были проданы ключевые игроки - форвард Уэсли, вингер Арно Груневелд и другие исполнители, которые считались лицом коллектива.

Главным усилением "Брюгге" стал нигерийский форвард Дэвид Окереке, за которого итальянская "Специя" получила семь миллионов фунтов. Именно он, скорее всего, сыграет на острие против "Динамо". Кроме того, на днях клуб подписал голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле, но вряд ли он появится на поле уже сейчас.

Подопечные Клемана уверенно начали новый чемпионат. Сначала им удалось просто уверенно обыграть "Васланд-Беверен" (3:1), а перед встречей с киевлянами команда буквально уничтожила "Сент-Трюйден" - 6:0.

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Ориентировочные составы

"Брюгге": Хорват, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Ритс, Тау, Вормер, Ванакен, Бонавентуре, Окереке

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Слова перед матчем

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман:

"Мы с тренерами посмотрели несколько матчей "Динамо". У киевлян сейчас в составе много молодых талантов. В каждой линии есть игроки, которые показывают высокий уровень игры. Победить их будет непросто. Для этого мы должны показать свой лучший футбол против украинцев".

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук:

"Настроение исключительно боевое. После успешных матчей в чемпионате Украины мы настраиваемся на победу. Но при этом помним, что такие противостояния, как будущее с "Брюгге", состоят из двух матчей, от этого и будем отталкиваться".

Арбитр

Судить встречу будет испанец Хавьер Эстрада Фернандес.