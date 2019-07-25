Заря и Будучность выбрали форму на предстоящий матч в Лиге Европы (фото)
14:13, 25 июля 2019Футбол
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Луганчане сыграют в белых футболках.
Заря сыграет в белом / фото: ФК Заря
Сегодня, 25 июля, луганская "Заря" на выезде проведет первый матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности".
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Будучность - Заря.
Пресс-служба "Зари" опубликовала фото экипировки, в которой футболисты обеих команд выйдут на поле.
Оба коллектива сыграют в своих традиционных цветах. Черногорцы - в синих футболках с белыми полосками, а украинцы - в белых.
Форма Будучности / фото: ФК Заря
Форма Зари / фото: ФК Заря
Поединок на стадионе "Под Горицом" в Подгорице начнется в 21:45.
УНИАН ранее сообщал, что букмекеры считают "Зарю" фаворитом предстоящего матча.
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