Экс-игрок сборной Украины покинул Карпаты

Артем Федецкий получил статус свободного агента и идет в политику.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий покинул львовские "Карпаты".

Об этом стало известно сайту iSport.ua.

Отмечается, что у игрока закончился контракт с "Карпатами", и он покинул клуб в статусе свободного агента.

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27 июня Федецкий еще играл за львовян в спарринге с "Вересом", однако 2 июля уже не принимал участие в контрольном матче против "Прикарпатья". Судя по всему, контракт защитника истек 30 июня.

Пока неизвестно, будет ли 34-летний Федецкий продолжать карьеру. Ранее появилась информация о том, что он может перейти в "Волынь".

Также футболист может сосредоточиться на карьере в политике. Ранее сообщалось, что Федецкий будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Он является кандидатом-мажоритарщиком по 118-му округу.

Напомним, Федецкий выступал за "Карпаты" с 2017 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" объявили о подписании экс-игрока "Лацио".