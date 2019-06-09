Роналду восхитил фанатов трогательным поступком (видео)

Звездный футболист остановил автобус команды, чтобы обнять маленького болельщика.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился трогательным поступком перед финалом Лиги наций.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги наций Португалия - Нидерланды.

Португальский форвард остановил автобус с командой, чтобы обнять юного болельщика.

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Когда португальские футболисты возвращались в отель после субботней тренировки, Роналду из окна автобуса увидел мальчика с плакатом, на котором было написано: "Криштиану Роналду, обними меня".

Звездный нападающий попросил водителя остановить автобус, пригласил юного болельщика в салон и сфотографировался с ним.

Выяснилось, что фаната зовут Эдуардо, ему одиннадцать лет и он борется с лейкемией.

"Что мне нравится в Роналду, так это то, что у него всегда есть время для детей", "Великий!", "Нельзя не уважать его за это", "Замечательный человек как на поле, так и за его пределами", - комментируют фанаты.

Видео было опубликовано в Twitter 433.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer — 433 (@official433) 8 июня 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Роналду случайно ударил сына кубком по голове.