Битва главных конкурентов: анонс матча Украина - Сербия

Сборная Украины во Львове примет сборную Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.

7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове сборная Украины в одном из ключевых матчей в борьбе за выход на Евро-2020 сыграет против сборной Сербии. Начало встречи - в 21.45.

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Положение команд

Сборная Украины в двух стартовых турах набрала 4 очка. Оба матча "желто-синие" провели на выезде. Сперва украинцы сыграли вничью в матче против Португалии (0:0), а затем благодаря автоголу вырвали победу в поединке против Люксембурга - 2:1.

Сборная Сербии провела пока только один матч - на выезде сербы также сыграли вничью с португальцами (1:1).

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Шансы на выход из группы

Сборная Португалии, несмотря на две ничьи в стартовых турах, по-прежнему является главным фаворитом на первую строчку в группе, по мнению букмекеров. В то же время Украина и Сербия - конкуренты в борьбе за вторую позицию, которая позволяет напрямую пробиться на чемпионат Европы. Небольшое преимущество букмекеры отдают украинской сборной.

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История противостояний

Украина и Сербия ранее встречались трижды, но только в товарищеских матчах. Дважды команды играли в Украине (в 2008 и 2016 годах), эти матчи завершились победами нашей сборной со счетом 2:0. Еще одна встреча прошла в рамках финала Кипрского международного турнира - Украина одержала минимальную победу (1:0).

Травмы

Украинской сборной точно не поможет Андрей Ярмоленко, который не играл с осени. Он прибыл в расположение сборной, но пока не готов выходить на поле. Из-за перелома двух ребер не сможет сыграть бразильский украинец Жуниор Мораес. Плюс под вопросом находится участие в матче Марлоса.

У Сербии из-за травмы не сможет выйти на поле один из лидеров команды Сергей Милинкович-Савич.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Малиновский, Коноплянка, Яремчук.

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Миленкович, Коларов, Лазович, Максимович, Льяич, Гачинович, Тадич, Митрович.

Слова перед матчем

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. Знаем их сильные качества. У Сербии - добротная команда. Знаем, что нас ждет непростая игра. Надеемся как всегда во Львове иметь хорошую поддержку. Ребята настроены, надеемся показать хороший футбол".

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич:

"Украина, как и Португалия, является сильнейшим соперником и главным нашим конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Мы хотим добиться положительного результата. У нас есть идеи, как это сделать, мы внесем некоторые изменения в рисунок нашей игры. Повторюсь, несмотря на тяжелую победу над Люксембургом, Украина - очень сильная команда".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом.