цей матеріал доступний українською

Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

21:52, 05 июня 2019
Футбол
322 0
Сборная Украины проведет один из ключевых матчей отбора на Евро-2020 / фото: УАФ

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение сборной Украины.

Читайте такжеСборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (видео)

На победу подопечных Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 2,70. Ничья, как и выездная победа сборной Сербии, оценивается коэффициентом 3,00.

На то, что сборная Украины не проиграет (выиграет или сыграет вничью) букмекеры дают коэффициент 1,42, а на то, что сербы наберут очки - 1,50.

Отметим, что ранее Украина и Сербия встречались трижды, но только в товарищеских матчах - в 2008, 2009 и 2016 годах. Все эти поединки завершились сухими победами "желто-синих" - 2:0, 1:0 и 2:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Украину и Сербию рассудит известный испанский арбитр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Евро-2020#сборная Сербии