Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Сборная Украины во Львове проведет матч третьего тура отборочного этапа на чемпионат Европы.

7 июня на "Арене Львов" во Львове пройдет матч квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение сборной Украины.

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На победу подопечных Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 2,70. Ничья, как и выездная победа сборной Сербии, оценивается коэффициентом 3,00.

На то, что сборная Украины не проиграет (выиграет или сыграет вничью) букмекеры дают коэффициент 1,42, а на то, что сербы наберут очки - 1,50.

Отметим, что ранее Украина и Сербия встречались трижды, но только в товарищеских матчах - в 2008, 2009 и 2016 годах. Все эти поединки завершились сухими победами "желто-синих" - 2:0, 1:0 и 2:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Украину и Сербию рассудит известный испанский арбитр.