Украину и Сербию рассудит известный испанский арбитр

УЕФА назначил судью на матч квалификации Евро-2020.

Главным арбитром матча третьего тура группового этапа квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Пау Девис и Роберто дель Паломар. Четвертый судья - Хосе Монтеро.

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Матеу Лаос ранее уже не раз пересекался с украинскими командами. В частности, один раз рефери работал на матче украинской сборной - в 2017 году "желто-синие" со счетом 0:1 проиграли Хорватии.

Также рефери судил пять матчей с участием украинских клубов в еврокубках: "Скендербеу" - "Черноморец" (1:0), "Днепр" - "Тоттенхэм" (1:0), "Динамо" - "Манчестер Сити" (1:3), "Андерлехт" - "Шахтер" (0:1) и "Айнтрахт" - Шахтер" (4:1).

Матч Украина - Сербия пройдет 7 июня во Львове.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове.