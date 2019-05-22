Последнее всеукраинское дерби сезона: анонс матча Шахтер - Динамо

Шахтер будет принимать Динамо в 30-м туре чемпионата Украины.

В центральном матче 30-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Матч состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Начало матча - в 19.30.

Расклады перед игрой

Судьба золотых медалей чемпионата Украины перед встречей двух грандов уже решена. В предыдущем туре "Шахтер" обыграл "Зарю" (1:0) и за три тура до финиша УПЛ гарантировал себе чемпионский титул. Отрыв от "Динамо" составляет 11 очков.

Киевляне в то же время уже застолбили за собой второе место. У "Динамо" в активе 65 очков, и отрыв от "Александрии", которая занимает третье место, составляет 17 очков.

Таким образом, "Шахтер" выйдет на матч в статусе двенадцатикратного чемпиона Украины, а для "Динамо" эта встреча - вопрос престижа и возможности испортить "горнякам" празднование чемпионства, которое пройдет сразу после игры.

Для главного тренера команды Александра Хацкевича игра против "Шахтера" - возможно, вопрос сохранения тренерского кресла. Белорусский специалист во втором сезоне подряд проиграл борьбу за золото, а его контракт истекает после окончания чемпионата.

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Встречи в текущем сезоне

"Шахтер" и "Динамо" в этом сезоне встретятся уже в шестой раз. В чемпионате Украины команды играли друг против друга трижды - на первом этапе обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове), а на втором этапе сыграли вничью в столице (0:0).

В матче за Суперкубок Украины на старте сезона "Динамо" выиграло со счетом 1:0. А в 1/4 финала Кубка Украины после ничьей в основное время "горняки" выиграли по пенальти - 1:1 и 4:3.

В целом же в чемпионате Украины команды играли друг против друга 60 раз: "Шахтер" выиграл 20 раз, "Динамо" - 24, еще 16 матчей завершились вничью.

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Травмы и дисквалификации

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У "Шахтера" Исмаили не сможет выйти на поле из-за травмы, а Тарас Степаненко - из-за перебора желтых карточек. У "Динамо" дисквалифицирован нападающий Назарий Русин. В лазарете у киевлян находятся Фран Соль, Виталий Миколенко, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский и Тамаш Кадар.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Беседин

Арбитр

Главным арбитром матча назначен Ярослав Козык из Мукачево.