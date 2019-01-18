Бело-голубая мечта. Соль для «Динамо»

Сага с переходом Соля в киевское «Динамо» тянется довольно давно. Президент столичного клуба Игорь Суркис, комментируя уже состоявшийся факт трансфера испанца разоткровенничался, что, мол, скауты динамовского клуба уже давно и пристально следили за игроком. А началась эта «слежка» с момента ухода игрока из академии мадридского «Реала», пока он скитался по командам национальных чемпионатов далеко не высшего уровня.

Более того, в минувшее трансферное окно – летом 2018-го года, «Динамо» уже якобы предпринимало попытки заполучить Соля. Тогда руководство голландского «Виллема II» наотрез отказалось обсуждать даже возможную перспективу ухода игрока. Мол, он нам самим пригодится. Но, прошло всего каких-то шесть месяцев, и футболист сам изъявил желание перейти в «Динамо». Команда уровня еврокубков – Лиги Европы – его прельщала куда больше, нежели середняк голландского чемпионата. Видимо, позиция самого футболиста заставила руководителей клуба все-таки сесть за стол переговоров с делегаций «Динамо». И даже в этом случае, переговоры продвигались с большим трудом и были на грани срыва. Еще в понедельник новостные ленты пестрили заголовками «Соль не перейдет в «Динамо». Но уже во вторник игрок прилетел в Киев, а в среду успешно прошел медосмотр и подписал контракт.

Игорь Суркис подтвердил, что контракт подписан на 5 лет. Но другие подробности, в том числе, самые «жирные» - стоимость трансфера и зарплату игрока – раскрывать не стал, в отличие от «источников в клубе» различных специализированных СМИ. По неофициальной информации из клуба зарплата игрока составит 1 миллион евро в год, что намного больше его оклада в «Виллем II», где испанец зарабатывал 10 тысяч евро месяц. То есть, в «Динамо» игрок будет получать почти в десять раз больше. Вместе с тем, он не станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Переговорщикам из «Динамо» удалось несколько умерить аппетиты испанца до магической цифры ровно в миллион. Все прекрасно понимают, что «Динамо» покупает игрока, который еще не известно как приживется на новом месте, да и приживется ли?..

Наконец, и это – самое главное – задачу купить Соля перед клубным руководством поставил главный тренер киевской команды Александр Хацкевич. Причем, эта она была приоритетной. Без Соля белорусский специалист команду себе просто не видел.

Что же собой представляет испанский футболист из посредственного голландского клуба, так приглянувшийся руководству и, главное, тренеру киевского «Динамо»?

26-летний испанский центральный нападающий изрядно поколесил пор своей родной стране. Начав «взрослую» карьеру в возрасте 18 лет – в сезоне 2010/11 в третьей команде мадридского гранда - «Реал С», он впоследствии поиграл в «Луго», «Овьедо», «Вильярреал Б» и «Вильярреале» (все - Испания).

Соль так и закрепился в системе «сливочных». Фран играл в аренде сначала за «Луго», затем за «Овьедо», а лучшим за этот период для него стал сезон 2013/14, когда он вернулся в «Реал С» и забил 7 голов в третьем испанском дивизионе.

Поворотный момент в карьере игрока наступил в 2016-м году, когда «Виллем II» (Нидерланды) подписал Соля в статусе свободного агента, и не пожалел об этом.

В команде из Тилбурга дела Франа наладились. Соль забил за новую команду в своем дебютном матче, а в третьей игре за «Виллем II» принес клубу первую в истории победу над национальным грандом - «Аяксом». В дебютном сезоне в Нидерландах Соль забил 10 мячей в 31-й игре.

Фран не останавливался и продолжал прогрессировать. В сезоне 2017/18 Cоль забил уже 20 голов (16 в чемпионате и 4 в Кубке), а в «Динамо» перебрался уже в статусе настоящей звезды нидерландского футбола, забив 17 голов (13 в чемпионате и 4 в Кубке) в 20-ти играх сезона 2018/19 и уступая в рейтинге бомбардиров нидерландского чемпионата – Эрдивизи - лишь Де Йонгу.

Учитывая, что национальные чемпионаты Украины и Нидерландов приблизительно сопоставимы по уровню команд, а в клубном рейтинге УЕФА, который учитывает выступления команд от страны в еврокубках Украина даже на 2 позиции опережает Нидерланды – 9 против 11 – игрок уж точно пригодится в матчах отечественной Премьер-лиги. Да и на международном уровне киевлянам испанский легионер совсем не помешает. Напомним, что уже через месяц «Динамо» предстоит играть с греческим «Олимпиакосом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы (14 и 21 февраля).

Номинального центрального форварда в «Динамо» как бы нет, причем, уже довольно давно. Играющий на этой позиции Артем Беседин регулярно попадает в список травмированных и на поле выходит в очень редких случаях. В то же время, Владислав Супряга и Назарий Русин еще крайне молоды даже для матчей уровня Премьер-лиги, не говоря уже о еврокубках. К тому же, Супряга сам признавался в одном из недавних интервью, что по уровню игры «и Беседин, и Русин сейчас сильнее меня».

«Считаю, получил пока большой аванс и, думаю, все это понимают. Друзья сказали, что я молодец и должен воспользоваться этим шансом. Что касается родителей, то они не стали ничего конкретного советовать. Полностью мне доверились и только сказали, что все в моих руках. Я как раз вернулся из юношеской сборной, когда мне сообщили об интересе «Динамо». Я, конечно же, волновался, были определенные сомнения, но потом встретился с Андреем Русолом, который сказал, что для меня это точно шаг вперед, что от таких возможностей не отказываются. Сказал, что он верит в меня. Именно Русол повлиял на меня, и я понял, что это правильный шаг. И Беседин, и Русин сейчас сильнее меня. Я так считаю. Они старше, у них больше опыта, они уже доказали свою квалификацию забитыми мячами. Я себе говорю, что должен работать, возможно, еще больше Артема и Назария. Только так смогу стать основным игроком «Динамо»», - отмечал Владислав в начале декабря в интервью официальному клубному журналу «Динамо».

Наконец, говоря о центрфорвардах «Динамо», нельзя ни вспомнить историю с Жуниором Мораесом, который минувшим летом перешел в стан главного оппонента «Динамо» в украинском футболе - донецкого «Шахтера». При этом, перешел на правах свободного агента, то есть абсолютно бесплатно.

В отличие от молодых украинских игроков, опытный испанский легионер более чем уверен в себе и готов доказать, что станет тем самым недостающим главным звеном для команды, которая в последнее время не так часто показывает настоящий класс в атаке. Особенно, в ее завершающей стадии. Вот только некоторые из цитат игрока в день презентации в столичном клубе:

«Я хочу прогрессировать как игрок, продолжать учиться и получить возможность играть в еврокубках».

«Как человек хочу познакомиться с новой культурой. Я знаю, что «Динамо» - это лучшая команда в чемпионате Украины и исторически бывшем Советском Союзе. «Динамо» за последние 10 лет 10 раз играло в еврокубках».

«Я выбрал спортивный проект «Динамо» потому, что это клуб, руководители которого решительно и убедительно показали мне желание видеть меня в составе, что для меня очень важно».

Уже через месяц мы сможем убедиться в правильном – или неправильном – выборе Динамо. В данном случае, конкретно, главного тренера, который в первую очередь настаивал на трансфере. Киевскому «Динамо» очень нужен мощный, креативный и просто качественный центральный форвард. Это – непреложная истина.

Станет ли таким игроком Соль? Ждем ответ на этот вопрос с нетерпением.

Кирилл Стадниченко