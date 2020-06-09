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Встал на колено: легендарный боксер Тайсон почтил память погибшего в США Джорджа Флойда (фото)

10:15, 09 июня 2020
Бокс
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Тайсон встал на колено в память о жертве полицейских / фото USA Today

Символическое фото 53-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Железный Майк" встал на одно колено и склонил голову, тем самым почтив память покойного, который умер после задержания полицией.

фото instagram.com/miketyson

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина задохнулся - полицейский задушил его, прижимая коленом к земле. Эта смерть вызвала массовые протесты во многих городах США.

Cтоит отметить, что Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг, чтобы провести несколько благотворительных боев.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер опубликовал видео беспорядков в Лос-Анджелесе.

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