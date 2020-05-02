"Хочет промежуточный бой": американский чемпион вновь оскорбил Ломаченко

Американский боксер заявил, что Василий Ломаченко хочет отложить проведение боя с ним.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что обладатель поясов по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко хочет отложить проведение боя с ним.

При этом Лопес в очередной раз оскорбил украинца.

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"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая, но был перенесен из-за коронавируса. Ожидается, что теперь бой может пройти не раньше осени.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко ответил на оскорбления Лопеса.