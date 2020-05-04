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"Где надо - украинец, где нужно - русский": известный украинский боксер призвал выгнать тренера Усика из страны

16:32, 04 мая 2020
Бокс
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Редкач продолжат конфликтовать с командой Усика / фото: BoxingScene

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Ранее Редкач утверждал, что у Лапина есть российское гражданство, а также напомнил про его выступление на чемпионате России в 2016-м году.

Теперь Иван написал обращение к менеджеру Усика Александру Красюку в Facebook и назвал представителя команды супертяжеловеса "сепаратистом":

"Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он как марионетка - и нашим, и вашим, где надо - украинец, где нужно - россиянин. В то же время тянет прикол и обзывает "клячей" или "тупым" самого Виталия Кличко - легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер", - написал Редкач.

Как ранее сообщал УНИАН, Усик принял участие в выпуске Всеукраинской школы вместо урока о российской агрессии.

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